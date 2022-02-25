Усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії, фіксуються, усі дороги буде відновлено та мости відбудовано.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України у своєму каналі в телеграмі, про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков після розмови з державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом.

За словами Кубракова, українська влада перебуває на постійному контакті із західними колегами та працює над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу.

«Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО», — зазначив міністр.

Кубраков також повідомив, що усім західним колегам передається перелік наших потреб для ефективного спротиву окупантам. Перш за все це пальне, гуманітарна та військова допомога.

«Ми фіксуємо усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Усі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано», — зазначив Кубраков.

Міністр також нагадав, що якщо ворог прорветься до України, наші західні сусіди — наступні.

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