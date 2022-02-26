29.33 / 31.48 33.07 / 35.52
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

На Харківщині знешкоджено більше 100 одиниць броньованої техніки та вбито сотні ворогів

9:18 26 лютого 2022
харківщина
Інф. «ФАКТІВ»

В ніч на 26 лютого окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого, проінформував голова Харківської військової ОДА Олег Синєгубов.

Проте на Харківщині «ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів. Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Ми перекриваємо всі напрями», — зазначив очільник області.

Спроби прорвати оборону Харкова були для окупантів невдалими. Кілька ворожих танків зайшли у місто, але були знищені, і українські війська відновили контроль над Харковом. Зазнавши невдачі, ворог почав цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню.

Було пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ, робилися спроби знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі, повідомляють в адміністрації.

«Харківська обласна військова адміністрація під моїм керівництвом працює в посиленому режимі відповідно до умов воєнного стану, і головне — ми в місті Харків», — запевнив Олег Синєгубов.

«Ми фіксуємо випадки пошкоджень газогонів, електромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт. Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоби у найкоротший термін усунути пошкодження», — сказав він.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

АЗС

Ціни на бензин і дизпальне різко впадуть: що сталося

вибух

Російська ракета влучила ще в одну житлову багатоповерхівку в Києві: з'явилися кадри з місця подій

харківщина

На Харківщині знешкоджено більше 100 одиниць броньованої техніки та вбито сотні ворогів

Олександр Усик та Василь Ломаченко

«Рідні, я вдома»: Усик та Ломаченко «ожили» у соцмережах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.