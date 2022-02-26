На Харківщині знешкоджено більше 100 одиниць броньованої техніки та вбито сотні ворогів

В ніч на 26 лютого окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого, проінформував голова Харківської військової ОДА Олег Синєгубов.

Проте на Харківщині «ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів. Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Ми перекриваємо всі напрями», — зазначив очільник області.

Спроби прорвати оборону Харкова були для окупантів невдалими. Кілька ворожих танків зайшли у місто, але були знищені, і українські війська відновили контроль над Харковом. Зазнавши невдачі, ворог почав цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню.

Було пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ, робилися спроби знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі, повідомляють в адміністрації.

«Харківська обласна військова адміністрація під моїм керівництвом працює в посиленому режимі відповідно до умов воєнного стану, і головне — ми в місті Харків», — запевнив Олег Синєгубов.

«Ми фіксуємо випадки пошкоджень газогонів, електромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт. Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоби у найкоротший термін усунути пошкодження», — сказав він.

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