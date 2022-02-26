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Політика

У Сумах територіальна оборона знищує та бере у полон окупантів (відео)

13:29 26 лютого 2022
Суми

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму фейсбуці опублікував відео, як територіальна оборона знищує та бере у полон окупантів у Сумах.

«Надсилайте всі відео такого характеру всім друзям і знайомим в Росії. Нехай дивляться та пересилають через месенджери друзям. Це важливо!» — наголосив Геращенко.

З оперативним коментарем також виступив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький. Він зазначив, що поліція працює у штатному режимі. Аби забезпечити правопорядок, запобігти мародерству, допомогти Нацполіції, на вулиці виходять патрулі з числа територіальної оборони.

«Комунальні служби працюють. Я провів перемовини з представниками міста Конотоп. Вони частково запускають, де є можливість, трамвай. Працюють двірники. Робота ведеться», — коментує очільник області.

За його словами, сьогодні спостерігається не такий активний рух ворожої техніки по території Сумської області. Навколо багатьох населених пунктів розташовані тимчасові табори ворога. Залишаються на своїх позиціях системи залпового вогню навколо найбільших міст Сумщини.

Дмитро Живицький також звернувся до засобів масової інформації з проханням повідомляти лише актуальну інформацію та уточнювати її в ОДА.

«Коли пролітали літаки над Конотопом, у ЗМІ з’являлась інформація, що був авіаналіт, бомбардування на Сумщині. Також хочу сказати наступне: коли оголошується сигнал тривоги, він оголошується в конкретному населеному пункті, де є загроза артобстрілу, а не по всій області! Тому що неточна інформація дуже дезорієнтує людей», — наголосив Живицький.

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