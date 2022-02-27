Зеленський оголосив про формування Інтернаціонального легіону територіальної оборони України

Президент України Володимир Зеленський анонсував формування Інтернаціонального легіону територіальної оборони України для боротьби з російською агресією. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття. Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ — Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

«Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни. Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація — на сайті Посольства). Дамо миру шанс і захистимо Україну, зупинимо окупантів разом!» — повідомили у пресслужбі.

Як писали «ФАКТИ», раніше Україна попросила ООН позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, і допомогти з доставкою на батьківщину трупів російських солдатів.

Фото Офісу президента

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