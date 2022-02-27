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Політика

В Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО

15:10 27 лютого 2022
Україна – НАТО

У петиції українці звертаються до країн-членів НАТО з проханням закрити повітряний простір над Україною, ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це було зроблено раніше для народу Ізраїлю.

Про створення петиції повідомляє телеграм-канал «Слуга народу».

«Нагадуємо: 24 лютого росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об'єкти. Це пекло потрібно зупинити!» — пише СН.

Підписати петицію можна за посиланням: https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

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