Ребрендинг по-українськи: «Велике піZдівництVо» стало новою програмою народу та ЗСУ під патронатом Президента

Про тимчасовий вимушений ребрендинг програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» повідомляють користувачі соцмереж з почуттям гумору.

На початку 2020 року програма «Велике будівництво» стартувала з метою масштабної модернізації та розбудови доріг, мостів та об’єктів соціальної інфраструктури.

Відтепер українці вимушено адаптували її до сучасних умов війни з росією.

«ЗСУ разом з народом під патронатом Президента України розпочали новий амбіційний проєкт «Велике піzдівництво», — пише у Facebook користувач Рауль Чілачава.

У коментарях до посту українці пропонують свої назви такої програми: «Велике піzдидавництво» або опіzдюлівництво.

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