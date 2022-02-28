«Укрзалізниця» оновила графік курсування поїздів: оприлюднено розклад на 28 лютого
«Укрзалізниця» оприлюднила поточний графік відправлення поїздів від станцій Київ та Харків, який враховує воєнний стан у країні та обмеження комендантської години.
За даними УЗ, 28 лютого по станції Київ заплановані наступні рейси:
016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56
022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50
002 КОСТЯНТИНІВКА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21
114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 06.50
722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22)
738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 12.06
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 13.34
749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02
013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12
740 КИЇВ ПАС-КР.РІГ ГОЛ 17.22
790 КИЇВ ПАС-КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК 17.42
726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 18.03
081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 18.30
067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48
Було також призначено додатковий рейс 715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 20.00.
«Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі», — повідомляють в «Укрзалізниці».
По станції Харків 28 лютого мають відправитись наступні поїзди:
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11
138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20
046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36
723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00
114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 14.39
015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09
077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23
795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26
007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 22.40
Окремо повідомляється, що на західному напрямку для полегшення сполучення з кордоном ЄС замість електропоїздів Львів — Перемишль — Львів призначено електропоїзди сполученням Львів — Чоп — Львів.
УЗ також звертає увагу на те, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) щоденно курсують 9 пар поїздів.
Крім цього, о 08:00 відправляється додатковий рейс до Польщі сполученням Львів — Грубешів — Замошць з можливістю зручного трансферу до Варшави.
О 13:30 має відправитись рейс Львів — Хелм. Триває робота над формуванням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).
УЗ нагадує, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.
«Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси „Укрзалізниці“ є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду», — зазначили в УЗ.93
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