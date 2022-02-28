«Укрзалізниця» оновила графік курсування поїздів: оприлюднено розклад на 28 лютого

«Укрзалізниця» оприлюднила поточний графік відправлення поїздів від станцій Київ та Харків, який враховує воєнний стан у країні та обмеження комендантської години.

За даними УЗ, 28 лютого по станції Київ заплановані наступні рейси:

016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56

022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50

002 КОСТЯНТИНІВКА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 06.50

722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22)

738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 12.06

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 13.34

749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02

013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЇВ ПАС-КР.РІГ ГОЛ 17.22

790 КИЇВ ПАС-КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК 17.42

726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 18.03

081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 18.30

067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48

Було також призначено додатковий рейс 715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 20.00.

«Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі», — повідомляють в «Укрзалізниці».

По станції Харків 28 лютого мають відправитись наступні поїзди:

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11

138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36

723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 14.39

015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09

077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23

795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26

007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 22.40

Окремо повідомляється, що на західному напрямку для полегшення сполучення з кордоном ЄС замість електропоїздів Львів — Перемишль — Львів призначено електропоїзди сполученням Львів — Чоп — Львів.

УЗ також звертає увагу на те, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) щоденно курсують 9 пар поїздів.

Крім цього, о 08:00 відправляється додатковий рейс до Польщі сполученням Львів — Грубешів — Замошць з можливістю зручного трансферу до Варшави.

О 13:30 має відправитись рейс Львів — Хелм. Триває робота над формуванням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).

УЗ нагадує, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

«Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси „Укрзалізниці“ є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду», — зазначили в УЗ.

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