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Політика

УЗ закликає країни Європи та Азії відправити російські поїзди нах…

15:20 28 лютого 2022
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«Укрзалізниця» звернулася до країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з російською федерацію.

Таке звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з рф. Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі УЗ.

«Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з рф, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій», — сказано у повідомленні Української залізниці.

Також УЗ розповсюдило звернення до співробітників РЖД: «Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання ЗАЛІЗНИЧНИК — ти ВБИВЦЯ. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом».

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