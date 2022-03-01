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Політика

На вулицях українських міст з’явилися білборди із закликами до окупантів забиратися подалі

11:16 1 березня 2022
Плакат "Русский солдат, иди нах*й!"

Гасла із закликами до солдат армії росії повертатися додому прикрасили рекламні білборди та електронні табло на вулицях українських міст.

Деякі з них виглядають кустарною роботою, але багато й виконаних професійно — переважно, власниками рекламних конструкцій.


Плакати можна побачити на вулицях Києва, Рівного, Полтави, Дніпра, багатьох інших міст України та вздовж трас.

Популярні при виготовлені плакатів різноманітні інтерпретації слів прикордонників з острову Зміїний: «Російський корабель, йди нах#й!».

Деякі попереджають, що далі краще не лізти.

А автори інших намагаються «достукатись» до окупантів.

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