На вулицях українських міст з’явилися білборди із закликами до окупантів забиратися подалі

Гасла із закликами до солдат армії росії повертатися додому прикрасили рекламні білборди та електронні табло на вулицях українських міст.

Деякі з них виглядають кустарною роботою, але багато й виконаних професійно — переважно, власниками рекламних конструкцій.



Плакати можна побачити на вулицях Києва, Рівного, Полтави, Дніпра, багатьох інших міст України та вздовж трас.

Популярні при виготовлені плакатів різноманітні інтерпретації слів прикордонників з острову Зміїний: «Російський корабель, йди нах#й!».

Деякі попереджають, що далі краще не лізти.

А автори інших намагаються «достукатись» до окупантів.

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