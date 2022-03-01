Укравтодор закликає розповідати окупантам правду про те, у скільки їх життя насправді оцінила влада рф

Укравтодор створив макет для друку послання російським окупантам, який закликають розміщувати вздовж доріг на рекламних бордах.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

«Кожен власник рекламоносіїв може долучитися до боротьби на інформаційному фронті. Лише вздовж українських трас сотні тисяч білбордів. Давайте зробимо так, щоб на них стало більше повідомлень про майбутнє ворожих солдатів», — пишуть дорожники.

Завантажити готовий макет для друку можна за посиланням.

«Будь як Укравтодор — кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть», — закликає агентство.

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