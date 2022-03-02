Путін, щоб ти був здох! Звернення українських євреїв, які пережили Голокост (відео)

Євреї, що народилися в Україні і пережили масові розстріли в Бабиному Яру в 1941 році, записали відеозвернення до росіян і путіна, в якому висловили все, що вони думають про країну-агресора та їхнього ватажка.

«Мене звуть Романова Валентина Йосипівна. Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю у Києві під бомбардуваннями та обстрілами. Путін, забирай свої війська і забирайся з України. Ми хочемо миру!» — каже одна з мешканок «Євродома» — будинку компактного проживання, в якому живуть люди похилого віку, що пройшли Голокост і Бабин Яр.

Інший мешканець «Євродому», Олег Якович, який народився у Києві у 1940 році, звернувся до путіна з такими словами: «Мої родичі загинули у Бабиному Яру 1941-го. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сиплються ворожі бомби. Путін, забирайся з Києва та з України!»

Корінна киянка Тамара Олексіївна, 1939 року народження, була ще категоричнішою: «У 1941 році почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії — євреїв — забрали у Бабин Яр. Усі вони там загинули. Сьогодні війну я теж зустрічаю в Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, щоб ти був здох! Облиш нас, сволота, щоб ми тебе не бачили і не чули — хто ти і що ти…»

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