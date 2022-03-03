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Політика

Ми хочемо, щоб РФ утрималася від права вето в ООН щодо України, — представник Литви в ООН

17:09 3 березня 2022
Рітіс Паулаускас

В умовах, коли Росія є стороною воєнного конфлікту проти України, ми вважаємо за доцільне, щоб РФ утрималася від використання права вето в Раді Безпеки ООН з цього питання, заявив УНІАН постійний представник Литви в ООН Ритіс Паулаускас.

«25 лютого Росія наклала вето на проект постанови Ради Безпеки ООН, що найрішучішим способом засуджувала агресію Російської Федерації проти України в порушенні статті 2 пункт 4 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Як і багато разів у минулому, вони (РФ — Ред.) знову вдалися до цього інструменту. Важливо було б, щоб Росія утрималася від голосування з питань конфлікту, в якому вона безпосередньо бере участь. Відповідно до Статуту ООН сторона у спорі утримується від голосування щодо таких рішень відповідно до розділу VI та пункту 3 статті 52», — пояснив політик.

«Звичайно, ми б хотіли, щоб Росія утрималася від використання вето, особливо в подібній ситуації, коли вона воює з Україною. Постійні члени Ради Безпеки ООН несуть основну відповідальність за підтримання миру та стабільності у всьому світі. Тому конструктивні рішення та резолюції, які можуть допомогти вирішити конфлікт і досягти миру, не будуть заблоковані», — відзначив він.

«Водночас це дуже складне правове питання, проблема вирішення якого сягає 1946 року. У міжнародній спільноті вже багато років ведуться дискусії щодо виключення застосування права вето на явні випадки геноциду та інших тяжких злочинів проти людства. Поки що ми не змогли досягти істотного прогресу. Тому ми маємо зосередитися на тому, що ми можемо зробити прямо зараз — вимагати негайного припинення агресії Росії проти України. Позачергова сесія Генеральної Асамблеї 141 голосом ухвалила резолюцію „Агресія проти України“. І це дуже важливий крок у правильному напрямку», — заявив постійний представник Литви в ООН Ритіс Паулаускас.

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