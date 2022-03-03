Ідея: у мережі пропонують змушувати полонених окупантів постити у своїх соцмережах відео допитів

Політолог Сергій Биков запропонував ідею, за допомогою якої можна прорвати заслін російської пропаганди у самій Росії.

«Відео допитів полонених російських солдатів, які ми публікуємо від початку війни — це, природно, чудово. Але, на жаль, недостатньо впливає на росію та її громадян. Навряд чи мати умовного рязанського Вані підписано на нашого Антона Геращенка чи Сухопутні війська ЗС України. Аудиторії різні. А російська пропаганда не пустить відео допитів на ТБ», — пише Биков у Facebook.



Тому найефективніше змушуватиме полонених окупантів постити відео допитів у їхніх власних акаунтах у Instagram, «ВКонтакті» та «Однокласниках».

«Україна відкрила доступ до російських соцмереж. Давайте користуватися цим. Тоді ми прорвемо заслони російської пропаганди та піднімемо повіки, почнемо знімати пелену з очей росіян», — резюмував Сергій Биков.

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