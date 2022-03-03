Розкажіть людям правду про Україну: Олена Зеленська звернулася до перших леді всіх країн світу

Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що до неї звертаються перші леді багатьох країн світу із питанням, що вони можуть зробити для українців. У відповідь Зеленська рекомендує розповісти світові правду про те, що відбувається зараз в Україні.

Про це дружина українського президента написала в Instragram, додавши відео зі словами підтримки від

першої леді Латвії Андрі Левіте та Діани Непайте-Науседене, подружжя президента Литви.

«Розкажіть, що в Україні не „спецоперація“, як каже Путін, а війна. І агресор — Росія.

Говоріть світу правду про те, що українські діти живуть і навчаються в бомбосховищах, а лікарі змушені рятувати пацієнтів у підвалах.

Попри запевнення російських пропагандистів та рупорів Кремля, в Україні вже десятки жертв серед мирного населення.

Нападник приховує, але втрати російських військових сягають тисяч життів. Скажіть російським матерям, що їхні сини не на навчаннях, а гинуть при спробі захопити Україну.

Закличте росіян виходити на протести. Вони залякані своїм керівництвом, але мають усвідомити, що ця війна — початок кінця і для них. І йдеться не лише про економіку.

Україна хоче миру. Але Україна оборонятиметься й ніколи не капітулює.

Україну не потрібно рятувати. Але від світу нам потрібна підтримка для нашої армії та цивільних. Не тільки словом.

Закличте співвітчизників допомагати українським жінкам та організуйте державну допомогу.

Дайте світові зрозуміти, що це не війна „десь там“. Це війна у Європі й на кордонах із ЄС. Україна зупиняє силу, яка вже завтра загарбницьким способом може увійти у ваші мирні міста.

Не мовчіть про те, що Путін погрожує розпочати ядерну війну. Бо тоді у світі не залишиться безпечного місця.

Якщо ви можете надати гуманітарну допомогу — будь ласка, повідомте мені, ми скоординуємо зусилля», — написала Зеленська.

Також перша леді України закликала долучатися до інформаційної війни проти РФ під хештегом #StandWithUkraine.

«Прошу вас, долучайтеся! Це особливо важливо зараз. Бо з боку Росії йде ще й інформаційна війна, і кожне слово правди — сила. Яка наближає мир для всіх нас», — написала Зеленська.

Нагадаємо, раніше відомі українські блогери закликали своїх колег у Росії не мовчати і допомогти зупинити війну .

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