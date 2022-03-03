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Політика

Представник Литви в ООН: у XXI столітті немає місця поняттю «сфери впливу»

11:15 1 березня 2022
Рітіс Паулаускас

У XXI столітті немає місця поняттю «сфери впливу», заявив посол Литви Рітіс Паулаускас на засіданні Ради безпеки ООН на тлі концентрації російських збройних сил поблизу України та побоювань Заходу щодо можливого воєнного конфлікту.

«Дні обмеженого суверенітету Європи давно минули. У XXI столітті немає місця поняттю „сфери впливу“. Держави мають право обирати або змінювати свої заходи безпеки. Жодна третя країна не має права вето на суверенний вибір незалежних та демократичних держав», — заявив дипломат у спільній заяві Естонії, Латвії та Литви у понеділок.

Він підтвердив підтримку країнами Балтії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, засудив агресію Росії проти України, що триває з 2014 року, незаконну анексію Криму та подальшу ескалацію ситуації з дислокацією збройних сил.

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