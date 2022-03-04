Наразі в Україні росія здійснює геноцид українського народу, який захищає не лише свою свободу, а й Західну Європу. Тому західні партнери повинні негайно надати Україні сучасні засоби ППО. З таким закликом у Facebook виступив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Кінцева мета вторгнення путіна в Україну — це звільнити Україну від Народу України. Або коротко — Геноцид! Геноцид громадян усіх національностей! Бо бомби, „Гради“, „Іскандери“ та „Калібри“ не розбирають, кого вбивати — українців, росіян, білорусів, євреїв, кримських татар, угорців, румунів», — написав Геращенко.



Якщо в цій ситуації Захід ще не готовий закрити небо над Україною, становище українських міст та їхніх захисників суттєво полегшиться за умови постачання сучасних систем протиповітряної оборони.

«Ми розуміємо, що ви не готові зробити над територією України безпольотну зону. Це пряма війна з рф, до якої ви поки що не готові. Тоді дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет!» — пише Геращенко.

Причому зробити це потрібно негайно та без оплати. «Бо ми воюємо не лише за нашу, а й за вашу свободу!» — додав політик.

За його словами, ці системи можна оперативно доставити на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, а потім супроводити їх до кордону з Україною під прикриттям європейських систем ППО. Одночасно потрібно в стислий термін навчити наших військових поводитися з новими системами.

«Інакше, якщо росіяни отримають повну перевагу у повітрі — нам буде значно важче захистити Вашу та Нашу свободу», — попередив Геращенко.

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