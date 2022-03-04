В Офісі президента розповіли про механізми отримання гуманітарної допомоги від іноземних партнерів

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко озвучив деталі співпраці з іноземними партнерами щодо отримання гуманітарної допомоги. Про це повідомляється на його офіційному каналі в Telegram.

За словами Тимошенка, вже функціонує гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги, яка надходить від іноземних партнерів, а також сформовано перелік найнеобхідніших товарів.

Окрім того, запущені в роботу логістичні центри, завдання яких — розподіляти надану гуманітарну допомогу в найбільш постраждалі регіони України.

«Створено логістичні центри на території Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Італії, Португалії, Швеції та на українській території», — повідомив Тимошенко.

Ще одним важливим кроком стало спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги на територію країни та створення зелених коридорів для нарощування об’ємів гуманітарної допомоги.

«За 2 березня 2022 року в Україну ввезено 1 764 тонн гуманітарного вантажу з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Дякуємо країнам-сусідам за підтримку та допомогу!» — зазначив заступник голови ОП.

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