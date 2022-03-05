Просто робив селфі: Шуфрич виклав свою версію його скандального затримання теробороною

Народний депутат з ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що 4 березня, коли його спіймали біля блокпостів тероборони, він нібито робив селфі, щоб показати, що він у Києві. Про це він написав у Facebook.

«Вчора, коли я робив селфі, щоб показати, що я в Києві, вибрав це місце (очевидно, йдеться про фото до його посту. — Авт.), чому — пояснювати я думаю не треба. Повірте мені, довкола не було жодного блокпоста. Було кілька бетонних плит, на які у сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає уваги. Коли я практично перестав фотографуватися, не говоритиму звідки, через безпеку тих, хто це зробив, вискочило кілька людей, випустило кілька черг у повітря. При цьому ми не зробили жодного пострілу, що встановили правоохоронці!

Ми зупинилися на місці, я дав знак своїй охороні нічого не робити, бачачи, що це точно українці. Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поряд, але потім терміново кудись поїхала. Поруч зі мною був підполковник Нацполіції.

Представники тероборони, які ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я зачекав спеціалізованих правоохоронних органів і погодився.

Поки ми на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ. Представники правоохоронних органів не знайшли у цих фото нічого злочинного. Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на те місце, про яке домовилися", — написав він.

Як писали «ФАКТИ», журналістка Валерія Єгошина розповіла, що охорона Шуфрича відстрілювалась від бійців Тероборони.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов жорстко відреагував на спробу народного депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича «перекваліфікуватися» на ворожого диверсанта. Він попередив, що їх будуть розстрілювати на місці.

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