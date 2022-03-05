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Політика

Російський потяг йде слідом за російським кораблем: рф та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

18:32 5 березня 2022
Російський потяг

2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу в сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму. Ці листи мали на меті привернути увагу до ситуації, що склалася у зв’язку із російською інтервенцією в Україну, поінформував офіційний телеграм-канал Міністерства інфраструктури.

«Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні. UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи», — говориться у повідомленні Мінінфраструктури.

Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) — це всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації.

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