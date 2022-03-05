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Політика

Українські сили контрпропаганди просять Google негайно блокувати результати пошуку, що містять мовну форму — «на Україні»

18:39 5 березня 2022
гугл

Українські сили контрпропаганди просять Google негайно припинити індексацію всіх російськомовних посилань у результатах пошуку, що містять мовну форму — «на Україні». Використання цієї форми замість правильної «в Україні» є лінгвістичною демонстрацією відмови визнання українського суверенітету та невід'ємною частиною російської агресивної пропаганди, причетної до розв'язання кривавого акту агресії та злочину проти України та людяності.

Цей простий алгоритм може бути дієвим засобом обмеження доступу до фейкової та пропагандистської інформації, що принижує суверенітет України, при збереженні доступу до контенту та інформації, яка не використовує цю мовну форму та суперечить російській пропаганді.

Офіційні звернення були надіслані до офісів Google та форм для видалення неприпустимого контенту. Але потрібне автоматичне блокування всієї маси посилань, що містять форму «на Україні», яку використовують російська пропаганда.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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