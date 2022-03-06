Тисячі «їжачків»: «Укрзалізниця» допомагає боротися з танками окупантів
Упродовж останніх пʼяти днів потужностями «Укрзалізниці» було виготовлено близько майже 3,8 тисячі протитанкових їжаків, повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.
Як зазначається у повідомленні, залізничники використовують у виробництві раніше закуплені колії.
«Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну. Переможемо — відбудуємо!» — підкреслили у відомстві.
Загалом з 1 по 5 березня було виготовлено 3795 протитанкових їжаків, з яких 2537 вже успішно відвантажено до місць кінцевого призначення.
«Розбирайте скоріше їжачків. Вони дуже не люблять російські танки!» — йдеться у повідомленні.
Всю необхідну інформацію щодо наявності та доставки протитанкових їжаків можна дізнатися за телефоном координатора +38 068 380 83 57 (Павло Анатолійович)590
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