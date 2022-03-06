Тисячі «їжачків»: «Укрзалізниця» допомагає боротися з танками окупантів

Упродовж останніх пʼяти днів потужностями «Укрзалізниці» було виготовлено близько майже 3,8 тисячі протитанкових їжаків, повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, залізничники використовують у виробництві раніше закуплені колії.

«Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну. Переможемо — відбудуємо!» — підкреслили у відомстві.

Загалом з 1 по 5 березня було виготовлено 3795 протитанкових їжаків, з яких 2537 вже успішно відвантажено до місць кінцевого призначення.

«Розбирайте скоріше їжачків. Вони дуже не люблять російські танки!» — йдеться у повідомленні.

Всю необхідну інформацію щодо наявності та доставки протитанкових їжаків можна дізнатися за телефоном координатора +38 068 380 83 57 (Павло Анатолійович)

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