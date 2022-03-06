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Політика

До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації населення — Офіс президента

14:15 6 березня 2022
колона автобусів

До Маріуполя прямують автобуси для евакуації населення та гуманітарний вантаж з Дніпра та Запоріжжя.

«До Маріуполя виїхали автобуси, щоб евакуювати людей», — повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Евакуація мешканців Маріуполя, за словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, здійснюватиметься до 21:00 «зеленим коридором», який прокладено маршрутом Маріуполь — Портівське — Мангуш (в об’їзд Нікольського) — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Евакуація автобусами здійснюватиметься від СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53), Драмтеатру (Театральна площа, 1) та Кальміуської районної адміністрації (пр. Металургів, 193).

«Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення — беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально!» — зазначив Кириленко.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору, за словами Кириленка, категорично заборонено. Додаткове оповіщення мешканців міста буде здійснено силами Нацполіції.


Як повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, до Маріуполя виїхав також гуманітарний конвой. 19 фур везуть до міста 380 тонн вантажу: воду, муку, крупи, медикаменти, ковдри, матраси, подушки.

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