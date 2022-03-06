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Політика

Українці створили фотоархів російських злочинів, щоб кожен міг приєднатися до боротьби з окупантом

16:00 6 березня 2022
ворожий танк та танкіст

Українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за час воєнного вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляє комунікаційна агенція Postmen.

Ініціатори проєкту закликають українців та громадян інших країн користуватися фотоархівом, щоб показувати росіянам злочини їхніх військових та нікчемність російської армії та полонених.

«Єдине, на що здатні окупанти, — це бомбардування ракетами мирних українських міст, у масштабах, які можна порівняти хіба що з найжорстокішими операціями Другої світової війни», — зазначають організатори архіву.

Як повідомлялося раніше, для інформування громадян Росії про військові події та кількість загиблих на території України запущено сайт «Російський корабель». Також було створено документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, яким можна спілкуватися з росіянами в протидії пропаганді РФ.

Також для інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни та створили сайт https://zastansyadoma.com.

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