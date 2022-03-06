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Політика

Закрити небо: очільник Львівщини зустрівся з головою комітету Палати представників США із закордонних справ

17:44 6 березня 2022
голова Львівщини зустрівся з головою комітету Палати представників США із закордонних справ

Очільник Львівської ОДА Максим Козицький провів зустріч на українсько-польському кордоні з головою комітету Палати представників США із закордонних справ Грегорі Міксом, під час якої розповів про ситуацію в Україні та наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Козицький наголосив, що міжнародну петицію до НАТО щодо цього підписали уже понад мільйон людей.

«Для цивільної авіації небо над Україною закрите з початку війни. Зараз найважливіше — закрити його для військової авіації Росії, бо через неї гинуть невинні мирні жителі. російські війська повинні усвідомити, що, якщо вже вони пішли війною на нас, то мають воювати з українською армією, а не беззбройними людьми», — сказав Максим Козицький.

Він також попросив США надати Україні бронежилети, бойові шоломи, автотранспорт, ліки та польові госпіталі для боротьби з російськими окупантами.

«Голова комітету Палати представників США із закордонних справ погодився із важливістю того, про що я сказав, і пообіцяв виступити з ініціативою збільшити допомогу для України», — йдеться у повідомленні Козицького.

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