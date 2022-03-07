На базі КОДА запрацював волонтерський центр допомоги мешканцям Київщини

На базі Київської обласної військової адміністрації розпочав роботу Центр волонтерів та координації. Про це повідомив очільник області Олексій Кулеба.

За його словами, завдання Центру — об’єднати небайдужих українців, зокрема мешканців Київщини, хто може надавати посильну допомогу потерпілим від гуманітарної кризи, що шириться регіоном.

«Кожен з вас може бути корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу чи проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря або юриста. Також наші інформаційні матеріали ми перекладатимемо жестовою мовою», — сказав Кулеба.

Долучитися до роботи Центру волонтерів та координації можна за телефоном: +380 442 861 469 або у соцмережах: telegram https://t.me/cvkkoda, Facebook https://cutt.ly/CAnkaZh.

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