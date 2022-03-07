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Політика

На базі КОДА запрацював волонтерський центр допомоги мешканцям Київщини

9:12 7 березня 2022
волонтери

На базі Київської обласної військової адміністрації розпочав роботу Центр волонтерів та координації. Про це повідомив очільник області Олексій Кулеба.

За його словами, завдання Центру — об’єднати небайдужих українців, зокрема мешканців Київщини, хто може надавати посильну допомогу потерпілим від гуманітарної кризи, що шириться регіоном.

«Кожен з вас може бути корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу чи проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря або юриста. Також наші інформаційні матеріали ми перекладатимемо жестовою мовою», — сказав Кулеба.

Долучитися до роботи Центру волонтерів та координації можна за телефоном: +380 442 861 469 або у соцмережах: telegram https://t.me/cvkkoda, Facebook https://cutt.ly/CAnkaZh.

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