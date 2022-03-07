У Запоріжжі центр допомоги готовий приймати до 1000 осіб одночасно

У Запоріжжі налагоджена робота центру прийому осіб, які переміщуються із зони бойових дій. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Відпрацьована зручна логістика, за якою допомогу вже отримали пів сотні осіб», — зазначив він.

За його словами, представники поліції на місці встановлюють особу та перевіряють наявність документів. Після чого працівники управління соціального захисту визначають, які послуги можуть надати, далі розподіляють людей для подальшого влаштування на тимчасове перебування.

Очільник області повідомив, що у центрі облаштовані сидячі місця для тимчасового перебування громадян та спальні місця. Загалом центр готовий прийняти до 1000 осіб одночасно.

«Завдяки небайдужим запоріжцям у центрі вже є запас одягу, взуття для чоловіків, жінок та дітей та іграшки. На місці працює медичний пункт та організовано умови для харчування переселенців. Окрім цього, щоденно запоріжанки несуть у центр власну свіжу випічку аби підтримати і працівників хабу, і людей, що опинилися там», — розповів Олександр Старух.

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter