Сотні тонн гуманітарної допомоги прямують до найбільш постраждалих регіонів України — ОП

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко оприлюднив дані щодо забезпечення гуманітарною допомогою регіонів України, що найбільше постраждали від війни. Про подробиці він розповів на своїй сторінці у Telegram.

«Понад 400 тонн гуманітарної допомоги вже направлено залізницею з Тернопільщини у найбільш постраждалі регіони», — пише Тимошенко.

За його інформацією, щоденно відвантажуються продукти харчування, їжа, вода та одяг. Після доставки вантажу у регіонах, з яких відбувається евакуація, потяги залучаються до перевезення людей у західні регіони.

Також більше ніж 200 тонн гуманітарної допомоги від початку війни отримала і Миколаївська область.

«Луганщина вже отримала 300 тонн гуманітарних вантажів. Волонтери з усієї України везуть предмети першої необхідності та ліки. Сьогодні продукти харчування передані мешканцям Лисичанська та Попасної», — повідомив Тимошенко та додав, що до регіону вже прямують вантажі з Франківщини та Чернівецької області.

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