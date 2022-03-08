Львівська обласна військова адміністрація співпрацюватиме з ООН у питаннях допомоги вимушеним переселенцям. Про це повідомив очільник Львівської ОВДА Максим Козицький за підсумками зустрічі з представницею Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Кароліною Ліндхольм Біллінг.

«Головним чином, йдеться про питання, які стосуються надання прихистку вимушеним переселенцям», — розповів Козицький.

За його словами, область та ООН співпрацюватимуть у питанні підвищення якості доступних приміщень, де можуть розміститися українці, які постраждали від війни.

Також планується розмістити тимчасові намети поблизу міжнародних пунктів пропуску, де складна ситуація із напливом людей.

«Думаємо над розміщенням тимчасових наметів у найбільших чотирьох містах області, де маємо на меті створити, подібні до львівського, центри допомоги переселенцям. Це дозволило б зменшити навантаження на Львів», — додав голова Львівщини.

Також обговорювався проєкт з побудови модульних споруд для довготривалого проживання переселенців.

«Його куруватиме Міністерство у справах ветеранів України. Більше про це повідомлю згодом», — написав Козицький.

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