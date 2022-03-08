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Політика

«Ніхто не залишився на вулиці»: сотні тисяч вимушених переселенців знайшли притулок на Закарпатті

13:53 8 березня 2022
Приміщення, де прийняли біженців на Закарпатті

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, вже більше ніж пів мільйона вимушених переселенців, рятуючись від війни, прибули на Закарпаття.

За його словами, частина людей поїхала далі до Європи, а іншим допомогли знайти прихисток в області.

«Ніхто не залишився на вулиці, кожного нагодували, обігріли, надали медичну та психологічну допомогу, гарантували безпеку. Ми використовуємо усі наявні майданчики та можливості, якими оперуємо зараз», — наголосив обласний очільник.

Він також додав, що вирішення завдань, які диктує сьогодення, стало можливим лише завдяки ефективному управлінню на всіх рівнях та титанічній праці тисяч людей по всій області.

«Дякуємо кожному за особистий та колективний внесок у цю величезну працю. Ми переможемо, ми — на своїй землі», — резюмував голова області.

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