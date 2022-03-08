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З 9 березня стартують регулярні пасажирські перевезення з порту Ізмаїл до Румунії — Мінінфраструктури

18:20 8 березня 2022
З 9 березня стартують регулярні пасажирські перевезення з порту Ізмаїл до Румунії – Мінінфраструктури

Починаючи з 9 березня Українське Дунайське пароплавство буде безкоштовно здійснювати регулярні пасажирські перевезення з порту Ізмаїл (Україна) до порту Тульча (Румунія).

Про умови посадки та розклад рейсів докладніше повідомили на офіційному Telegram-каналі Міністерства інфраструктури України.

«Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше від 60 років, які бажають потрапити до Румунії», — пишуть у відомстві.

Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу в м. Ізмаїл двічі на день за наступним розкладом:

посадка (Ізмаїл) — 08:00, прибуття (Тульча) — 10:30;

посадка (Ізмаїл) — 14:00, прибуття (Тульча) — 15:30.

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