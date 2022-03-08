«Ми не здамося, ми підемо до кінця»: що сказав Зеленський британському парламенту

Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку перед членами парламенту Великобританії. Глава Української держави перефразував відому промову Черчілля, провів паралелі між українською та британською історією, а також процитував найвідомішу п'єсу Шекспіра.

«Ми не хочемо втратити те, що маємо, те, що наше — Україну. Так само, як ви не хотіли втратити свій острів, коли нацисти готувалися розпочати битву за вашу велику державу, битву за Британію», — заявив Зеленський.

Український президент нагадав британцям слова Вінстона Черчілля, який у своїй знаменитій промові у 1940 році наполягав, що його країна не здасться і не програє і боротиметься до кінця.

«Де, як не тут, нагадати вам слова, які Велика Британія вже чула. І які знову актуальні. Ми не здамося й не програємо! Ми підемо до кінця. Ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, хоч би якою була ціна. Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах… І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра! І ми не здамося!» — заявив глава Української держави.

Також дуже активно відреагувала аудиторія на шекспірівські рядки. Цитату з «Гамлета» Зеленський використав, коли наполягав на політиці «закритого неба» над Україною. «Бути чи не бути?» — ви добре знаєте це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз — уже ні. Очевидно що бути", — упевнений президент.

Нагадаємо, 1 березня Зеленський виступив із промовою перед депутатами Європарламенту та закликав підтримати Україну у її прагненні приєднатися до Євросоюзу. «З нами Європейський Союз точно буде міцнішим», — пообіцяв президент.

Фото president.gov.ua

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