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Політика

Із Сум у вівторок вдалося успішно евакуювати 5 тисяч людей — Офіс Президента

8:50 9 березня 2022
Із Сум у вівторок вдалося успішно евакуювати 5 тисяч людей – Офіс Президента

За перших два етапи евакуації людей із Сум, які відбулися за вівторок, 8 березня, удалося успішно евакуювати близько 5 тисяч людей та понад тисячу приватних автомобілів. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

«Обидва етапи евакуації з Сум завершились успішно. Близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто вже в безпеці», — зазначив Тимошенко у ніч на середу.

Загалом за вівторок з міста, яке страждає від російського вторгнення, мешканців вдалося евакуювати двома колонами. Перша колона з 22 автобусів спершу прибула до Полтави. У складі цієї колони було 1100 іноземних студентів, які далі продовжать евакуацію поїздом до Львова.

«Друга евакуаційна колона з 39 автобусів вже на Полтавщині. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві або продовжити евакуацію до Львова», — зазначив Тимошенко.

Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.

«Радий, що робота команди з евакуації на цьому етапі завершилась успішно», — додав заступник керівника ОП.

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