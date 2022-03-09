Вчені-історики з Тель-Авівського Центру Кантора назвали Путіна фашистом і засудили збройну агресію Росії

Вчені-історики з Центру Кантора при Тель-Авівському університеті виступили із заявою, в якій рішуче засудили спотворення пам’яті Голокосту, неспровоковану агресію Росії проти України та підлі військові злочини, вчинені за вказівкою Володимира Путіна.

Про це повідомив віцепрезидент Світового Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

За словами дослідників, агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя та суверенність демократичних, мирних націй.

«На руках у Путіна — кров тисяч жертв, включаючи дітей. Його політика є екзистенційною загрозою світовій демократії, миру та безпеці. Заявляючи, що сьогоднішня Україна, з її президентом-євреєм, є нацистською, Путін ще більше сипле сіль на рани, тривіалізуючи пам'ять про Голокост. Він повністю дискредитував раніше взяті на себе зобов'язання щодо боротьби з антисемітизмом і поставив себе до лав сумнозвісної групи людей, які спотворюють Голокост», — йдеться у заяві.

Історики акцентують, що євреї представляють меншість у всіх країнах, за винятком Ізраїлю, і добре знають, що фашистські режими є найсерйознішою загрозою для їхнього існування, а демократія — найкраща гарантія для їхнього добробуту.

«Ми знаємо, що буває час для нюансів, але настає також час говорити відверто. Отже, ми дуже прямолінійні та чітко виступаємо проти військових злочинів, гніту та погроз Путіна», — підкреслили експерти.

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