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Політика

В Офісі Президента повідомили, що перші евакуйовані з Енергодару вже вирушили до Запоріжжя

14:50 9 березня 2022
В Офісі Президента повідомили, що перші евакуйовані з Енергодару вже вирушили до Запоріжжя

Евакуація українців, які опинились в містах, що найбільш постраждали від російської агресії, запланована на 9 березня, почалася. Перший транспорт з евакуйованими виїхав з Енергодару Запорізької області. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, оприлюднивши відео з місця подій.

Також вирушили колони транспорту для евакуації мешканців Ізюму.

Ще одна колона рухається з Лохвиці, щоб забрати людей з Сум.

Загалом, на сьогодні заплановано декілька евакуаційних маршрутів.

«9 березня, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами: Енергодар — Запоріжжя, Суми — Полтава, Ізюм — Лозова, Маріуполь — Запоріжжя, Волноваха — Покровськ, Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель — Київ», — повідомляв Тимошенко.

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