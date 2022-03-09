«Будемо витискати по максимуму»: Кулеба назвав три пріоритетні пункти переговорів з Лавровим

Чергові переговори представників України та Росії відбудуться 10 березня у Туреччині на полях дипломатичного форуму в Анталії. Ініціював зустріч голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. Від України буде присутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, про що і повідомив у відеозверненні. З Росії приїде керівник зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.

Кулеба зізнався, що з огляду на переговори, що вже відбулися і не принесли конкретних результатів, від зустрічі в Анкарі теж багато чого не чекає. «Відверто кажучи, очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але, безумовно, вбудемо витискати по максимуму «, — заявив міністр.

На зустріч Україна приїде з трьома вимогами до Росії:

припинити вогонь;

звільнити територію України;

вирішити питання щодо компенсації за гуманітарну катастрофу, створену російською армією.

Нагадаємо, раніше російський президент на зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що він зупинить «спецоперацію» в Україні, тільки якщо українці припинять бойові дії, а також виконають попередні побажання щодо нейтрального статусу, визнання «республік» на Донбасі та демілітаризації.

Фото pixabay.com

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