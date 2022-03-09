29.24 / 30.75 32.57 / 34.24
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Будемо витискати по максимуму»: Кулеба назвав три пріоритетні пункти переговорів з Лавровим

16:15 9 березня 2022
україна росія

Чергові переговори представників України та Росії відбудуться 10 березня у Туреччині на полях дипломатичного форуму в Анталії. Ініціював зустріч голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. Від України буде присутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, про що і повідомив у відеозверненні. З Росії приїде керівник зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.

Кулеба зізнався, що з огляду на переговори, що вже відбулися і не принесли конкретних результатів, від зустрічі в Анкарі теж багато чого не чекає. «Відверто кажучи, очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але, безумовно, вбудемо витискати по максимуму «, — заявив міністр.

На зустріч Україна приїде з трьома вимогами до Росії:

  • припинити вогонь;
  • звільнити територію України;
  • вирішити питання щодо компенсації за гуманітарну катастрофу, створену російською армією.

Нагадаємо, раніше російський президент на зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що він зупинить «спецоперацію» в Україні, тільки якщо українці припинять бойові дії, а також виконають попередні побажання щодо нейтрального статусу, визнання «республік» на Донбасі та демілітаризації.

Фото pixabay.com

1327

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олексій Новіков

Найсильніша людина планети-2020 переказав 100 тисяч доларів на потреби української армії

Ротару із сином та онуком

Молдаванин, який організував перевезення сина та онука Софії Ротару, взяв з них по 2000 доларів, — прокуратура

больница после авиаудара

Багато поранених жінок: окупанти нанесли артудар по пологовому будинку у Маріуполі

Європа

ЄС запроваджує нові санкції проти Росії та Білорусі: кого вони стосуватимуться

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.