Президент Зеленський та його команда залишаються у Києві та продовжують роботу — Тимошенко

Президент Володимир Зеленський та його команда залишаються у Києві та продовжують роботу з протистояння військової агресії російських окупантів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі. Інформація щодо начебто втечі президентської команди за кордон не відповідає дійсності та є черговою невдалою спробою дезінформувати українське суспільство.

«Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі Офісу Президента, де зараз працює президент і його команда. Буду намагатися робити такі відео якомога частіше», — заявив Тимошенко.

Крім того, він розповів про роботу гуманітарних коридорів, які діяли на території декількох областей, де спостерігаються основні сили ворога.

«Евакуйовано близько 48 тис. людей з трьох напрямків: Київська область — 3,5 тис. людей, Суми — 43 тис. людей і Енергодар — 1 тис. людей. Звісно, продовжується евакуація мирних людей з міста Харкова десятками тисяч завдяки Укрзалізниці та автобусами. Всі вже в безпеці», — запевнив заступник голови ОП.

Активно розробляється ефективна логістика гуманітарної допомоги у тих областях, які чинять найбільший спротив російським окупантам. Вже створені логістичні хаби, завдяки яким регіони отримують необхідну допомогу.

«Щодня близько тисячі фур перевозять нашою країною гуманітарну допомогу з однієї області до іншої. Близько 1200 тон гумдопомоги перевозить „Укрзалізниця“. Це дійсно велика робота, тому що цифри вражають. За 9 днів березня вже перевезено 10500 тон. Нарощуємо темпи і обсяги, щоб допомогу отримали всі, хто її потребує», — підкреслив Тимошенко.

В Офісі президента запевняють: уся необхідна робота ведеться, а отже перемога неодмінно прийде.

606

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter