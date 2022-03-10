Суми, Тростянець, Краснопілля: в ОП назвали коридори евакуації у Сумській області на 10 березня

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко оприлюднив у Телеграм інформацію про гуманітарні коридори евакуації мирного населення, які діятимуть 10 березня у Сумській області.

Евакуація запланована за такими напрямками:

Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Евакуація безкоштовна та здійснюється як автобусами, так і можливий рух в колоні приватним автотранспортом.

Також евакуація проводиться маршрутами: Ізюм — Лозова, Маріуполь — Запоріжжя, Волноваха — Покровськ; Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель — Київ.

«Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей», — закликав Тимошенко.



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