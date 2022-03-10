Мінінфраструктури рекомендує альтернативні маршрути на Західну Україну

Міністерство інфраструктури України рекомендує альтернативні маршрути для всіх, хто хоче евакуюватись на захід країни, повідомила пресслужба відомства.

У Міністерстві зазначають, що великі затори на основних магістралях ускладнюють проїзд вантажного транспорту гуманітарного призначення. А це та допомога, яка має бути доставлена оперативно для підтримки життєдіяльності міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах.

Відтак команда МІУ пропонує водіям альтернативні маршрути з хорошим покриттям, малою кількістю блокпостів та з меншим ризиком виникнення заторів через вантажний транспорт.

«Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку)», — йдеться у повідомленні.







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