Наразі до Львівської ОВА надійшло вже понад 100 заявок від підприємств, які бажають перевести свій бізнес із інших регіонів. Про це у телеграм повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Не просто закликаємо відновлювати роботу бізнесу, допомагаємо підприємцям з інших регіонів. Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше — із Київської та Харківської областей», — написав голова ОВА.

Для тих, хто виявив бажання продовжити діяльність у Львівській області, підбираються відповідні інвестиційні ділянки, склади та за можливості формуються замовлення, щоб бізнеси мали оборотні кошти, у тому числі для виплати заробітної плати.

За словами Козицького, експортерам надається також допомога у переміщенні вантажів через кордон. Для бізнесу це має велике значення, оскільки зараз діють обмеження на купівлю валюти, що позначається на розрахунках з іноземними партнерами.

Профільні департаменти ОВА разом із Кабміном та Нацбанком максимально сприяють у вирішенні подібних питань.

Також, нагадав голова ОВА, допомогу з релокалізації виробництв надає Міністерство інфраструктури. Зокрема, перевезення фабрик та заводів здійснюється «Укрзалізницею» безкоштовно.

Для тих, хто вирішить перевести підприємство на Львівщину, в ОВА описали алгоритм дій.

Для цього потрібно заповнити анкету за посиланням https://cutt.ly/wAATBoY або зв'язатися з Департаментом економічної політики Львівської ОДА за електронною поштою [email protected] або у WhatsApp за номерами: +380 668 330 313, +380 680 681 751, +380 634 667 138.

«Запорука перемоги — міцний тил. Тому ми маємо швидко перезапустити економіку», — написав Козицький.

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