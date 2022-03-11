В Офісі президента назвали коридори для евакуації 11 березня

11 березня заплановано евакуацію за 12 маршрутами. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграм-каналі повідомив, за якими саме напрямками евакуюватимуть мирне населення.

Коридор Маріуполь — Запоріжжя прокладено за маршрутом Маріуполь — Портовське — Мангуш (в обхід Нікольського) — Республіка — Розівка ​​- Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Для евакуації мешканців Маріуполя із Запоріжжя вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами.

Другий маршрут Пологи — Токмак пройде через Василівку, Кам'янське та Запоріжжя.

Ще один маршрут заплановано для евакуації мешканців Волновахи. Він пройде через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку та Вугледар. Кінцева точка — Покровськ.

Мають також евакуювати у Запоріжжя мешканців Енергодару.

Маршрут Ізюм — Лозова пройде через Малу Комишуваху, Барвенкове та Близнюки.

Одночасно до цього району має бути доставлене ​​гуманітарну допомогу.

Заплановано також евакуацію за маршрутом Буча — Київ. Він пройде через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білогородку.

Коридор із Гостомеля до Києва прокладено через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.

Наступний маршрут пройде через населені пункти: Козаровичи — Лютеж — Старі Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — Київ.

Ще один коридор пройде через Микуличі, Немішаєве, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Петрушки, Білогородку та Київ.

Очікується також евакуація за маршрутом: Андріївка — Липівка — Макарів — Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир.

З Макарова до Житомира маршрут пройде через Небелицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочицю.

І дванадцятий маршрут охоплює Бородянку, Пісківку, Малин, Радомишль та Житомир.

Для евакуації мешканців Київської області автобуси буде відправлено з Києва.

«Евакуація проводиться безкоштовно! Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей», — закликав Тимошенко.

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