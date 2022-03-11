Укрпошта відновила виплати субсидій та пенсій, а також внутрішні та міжнародні доставки, — Кубраков

Для забезпечення українців пенсіями, субсидіями та соціальною допомогою в умовах воєнного часу Укрпошта впровадила низку змін, що дозволили головній пошті країни пристосуватися до нових умов та ефективно виконувати свої функції. Докладніше про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Забезпечення населення пенсіями та субсидіями було одним із найсерйозніших викликів перших тижнів війни. Однак компанії вдалось оперативно відреагувати на нові реалії. Наразі понад 3 мільйони клієнтів головної пошти країни, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати. Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку», — пише він.

Міністр нагадав, що для отримання соціальних виплат за іншою адресою наразі необхідно просто вказати свої нові дані за наступним посиланням: bit.ly/pensiionline.

Також Укрпошта дозволила безкоштовно переадресовувати посилки в доступні області та відділення та зробила безкоштовним зберігання посилок.

Окремо Кубраков відзначив, що в сьогоднішніх умовах поштарі є героями, адже вони виконують свої важливі соціальні функції у дуже складних і часто небезпечних для життя умовах.

Також міністр розповів і про налагодження процесу відправки та доставки міжнародних посилок.

«На днях відправився перший вантажний рейс в США у партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава — Нью-Йорк. У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний — 15 березня», — говорить він та додає, що більше інформації про закордонні посилки можна отримати за посиланням: bit.ly/exportnews.

Загалом Укрпошті вдалося відновити міжнародну доставку в більш ніж 30 країн світу. Її здійснюють транзитом через Польщу і надалі відправку пересилають міжнародними авіалініями.

Голова Мінінфраструктури висловив вдячність всій команді Укрпошти та окремо Ігорю Смілянському. Вони впровадили оперативні та системні рішення, які дозволили швидко налагодити роботу критично важливої державної компанії.

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