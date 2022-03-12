67-річний ексміністр оборони Кузьмук вступив у територіальну оборону для боротьби з російськими окупантами

Генерал армії України, міністр оборони України у 1996−2001 та 2004−2005 роках, а також депутат Верховної Ради 4-го, 6-го та 7-го скликань Олександр Кузьмук у віці 67 років вступив до лав територіальної оборони. Про своє рішення український воєначальник та політичний діяч розповів в інтерв'ю YouTube-каналу «Типовий Військкомат».

За словами Кузьмука, він був упевнений, що вторгнення російських військ неминуче і за три дні до війни вирушив до військкомату записуватися в добровольці.

«21 лютого мені все стало ясно, я прийняв рішення, поїхав у військкомат із заявою і сказав: «Мій «юний» вік уже не дозволяє мені стати у стрій і призватися, візьміть мене добровольцем», — заявив він.

Свою впевненість у вторгненні російських окупантів Кузьмук аргументував подіями на Донбасі та у Криму у 2014−2015 роках. Трагічні події восьмирічної давнини показали: росія відступати не планує.

«З цього часу я ретельно аналізував можливі дії супротивника. І я не помилився у його планах… Вони не відступили ні на йоту. І роблять усе практично за тими шаблонами та намірами 2014-го року — те, що вони мали зробити. Пройти Азово-Чорноморською смугою, об'єднатися з Придністров'ям, обминаючи великі міста, не втягуючись у вуличні бої. Окупувати повністю Донбас», — наголосив воєначальник.

Своєю чергою, ексміністр оборони наголосив на важливості територіальної оборони, чисельність якої вже перевершила всі очікування. Це допомагає розвантажити обсяг завдань для ЗСУ та Нацгвардії.

«Війська територіальної оборони діють за планом загальної системи дій Збройних Сил України. Це величезна підтримка бойових дій, які ведуть наші війська. Великий потік молодих людей і не зовсім, а „юного“ віку, як я, стає у стрій. І хто чим може і як може, допомагає. Це дуже цінно. А для нашої нації це безцінно», — вважає він.

Резюмуючи вищесказане, Кузьмук зазначив, що захоплюється стійкістю українського народу, який вже понад два тижні мужньо протистоїть російським окупантам.

«Вражає стійкість, відвага, самопожертва наших захисників Вітчизни. Які собою підривають мости, захищають мирних жителів, і вони незламні. Це вражає кожен день», — підсумував 67-річний доброволець.

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