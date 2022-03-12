Президент України Володимир Зеленський назвав боротьбу з російською агресією вітчизняною війною за незалежність. Про це він заявив у відеозверненні.

«Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах. Виконувати свою роботу на сто відсотків, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони. Для наших захисників. Це вітчизняна війна. Це народна війна. Це війна за нашу незалежність», — заявив він.

Також президент України закликав російських загарбників звільнити з полону мера Мелітополя.

«Ми постійно говоримо з партнерами про викрадення міського голови Мелітополя. Вимога проста — негайно звільнити його з полону», — заявив Зеленський.

Він повідомив, що Україна звертається до «усіх лідерів світу, які говорять з Москвою» для звільнення міського голови Мелітополя, якого російські військові захопили в полон.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський підписав Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, було ухвалено Верховною Радою 3 березня.

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