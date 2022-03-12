В ОП розповіли, як проходить евакуація станом на першу половину 12 березня

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram розповів про перебіг евакуації мирних жителів з небезпечних населених пунктів станом на першу половину суботи, 12 березня.

Так, із самого ранку в Запоріжжі була сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації, яку відправили до Маріуполя.

«Маріуполь — багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу», — зазначив Тимошенко.

Також вранці 79 автобусів для евакуації та два авто з гуманітарним вантажем вирушили із Лохвиці до міста Суми. Вже після обіду, як повідомив Тимошенко, людей розміщували в автобусах для подальшої евакуації.

У Київській області наразі вже вдалося доправити 20 автобусів з людьми з Бучі до Білогородки. Також до Білогородки прибули 40 автобусів з Немішаєва та Микуличів. Там людям надають першу допомогу та пропонують харчування.

«Автобуси з Гостомеля прибувають в Білогородку», — додав він.

Нагадаємо, у суботу зранку Кирило Тимошенко повідомив, що впродовж 12 березня планується евакуювати людей з небезпечних районів Київщини, Сум та з Маріуполя.

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