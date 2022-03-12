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Політика

177 нобелівських лауреатів вимагають від росії зупинити злочинну агресію проти України, — Борис Ложкін

20:12 12 березня 2022
Нобелівські лауреати вимагають зупинити агресію проти України

Понад половина з лауреатів Нобелівської премії поставили підписи під листом, що засуджує військову агресію, яку розгорнула проти України російська федерація. Про це повідомив віцепрезидент Світового Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

«Під листом підписалися вже 177 представників вченої еліти світу. Його опублікували найбільші світові видання», — наголосив він.

Ініціатором листа виступив нобелівський лауреат у галузі хімії, професор Корнелльського університету (США, Нью-Йорк) та уродженець українського Золочева Роалд Хоффман.

Як повідомляє ізраїльський журналіст та історик Шимон Бріман, 11−12 березня звернення з'явилося на сторінках найбільших світових видань, таких як американські The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, британська The Guardian, канадські Globe and Mail, National Post, Toronto Star, німецька Suddeutzche Zeitung, а ізраїльська Haaretz присвятила листу нобелівців цілу сторінку.


У тексті звернення 177 нобелівських лауреатів висловлюють підтримку Україні та категорично засуджують злочинну агресію росії, вимагаючи зупинити війну.

«Велике спасибі чудовому вченому, поетові і гуманісту професору Роалду Хоффману, нобелівському лауреату з хімії, який зумів залучити до письма на підтримку України більше половини (!) всіх нобелівців, які живуть у світі», — пише Бріман.

Він також нагадав, що у роки Голокосту родина Роалда Хоффмана врятувалася під дахом будинку українського вчителя Миколи Дюка в селі Унів на Львівщині. Професор Хоффман і зараз підтримує стосунки із його нащадками.

«Так одного разу зроблене 80 років тому добро бумерангом повертається Україні від євреїв, які пам'ятають це добро. Бажаю Україні вистояти!» — додав Бріман.

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