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Політика

Мелітопольська міськрада закликала президента допомогти зі звільненням мера Федорова та покаранням колаборантки Данильченко

12:58 13 березня 2022
Мелітополь, люди з плакатами

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив звернення депутатів Мелітопольскої міської ради до президента України Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової та до урядів країн — членів НАТО.

Депутати міськради нагадують, що Мелітополь перебуває у тимчасовій окупації росією з 26 лютого 2022 року. Починаючи з цього дня «тисячі мелітопольців виходять на центральні вулиці міста з проукраїнською символікою, щоб довести: Мелітополь був, є та буде українським!» — говориться у зверненні.


При цьому окупанти тероризують населення і вдаються до репресій. Так, «серед білого дня були викрадені мелітопольський міський голова Іван Федоров, депутат Запорізької обласної ради Лейла Ібрагімова, місцевий проукраїнський громадський діяч Ольга Гайсумова», — зазначають депутати міськради.

Вони також інформують про випадки мародерства з боку окупантів — коли, зокрема, ними був пограбований Центр з надання гуманітарної допомоги.

У зверненні також йдеться про спроби російських загарбників нав’язати Мелітополю окупаційну адміністрацією на чолі з колаборанткою Галиною Данильченко — депутаткою міськради від Опозиційного блоку, яку загарбники «призначили» тимчасово виконувати обов’язки міського голови Мелітополя.


Депутати мелітопольської міськради просять президента Зеленського вжити всіх заходів для звільнення з полону Івана Федорова, а до генпрокурора Венедіктової звертаються із закликом притягнути до кримінальної відповідальності Галину Данильченко — за скоєну нею держзраду.

«Мелітополь є і буде українським! Іване Федоров, тримайся! Ми з тобою!» — коментує заяву мелітопольських депутатів Кирило Тимошенко.

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