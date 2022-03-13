Мелітопольська міськрада закликала президента допомогти зі звільненням мера Федорова та покаранням колаборантки Данильченко

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив звернення депутатів Мелітопольскої міської ради до президента України Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової та до урядів країн — членів НАТО.

Депутати міськради нагадують, що Мелітополь перебуває у тимчасовій окупації росією з 26 лютого 2022 року. Починаючи з цього дня «тисячі мелітопольців виходять на центральні вулиці міста з проукраїнською символікою, щоб довести: Мелітополь був, є та буде українським!» — говориться у зверненні.



При цьому окупанти тероризують населення і вдаються до репресій. Так, «серед білого дня були викрадені мелітопольський міський голова Іван Федоров, депутат Запорізької обласної ради Лейла Ібрагімова, місцевий проукраїнський громадський діяч Ольга Гайсумова», — зазначають депутати міськради.

Вони також інформують про випадки мародерства з боку окупантів — коли, зокрема, ними був пограбований Центр з надання гуманітарної допомоги.

У зверненні також йдеться про спроби російських загарбників нав’язати Мелітополю окупаційну адміністрацією на чолі з колаборанткою Галиною Данильченко — депутаткою міськради від Опозиційного блоку, яку загарбники «призначили» тимчасово виконувати обов’язки міського голови Мелітополя.



Депутати мелітопольської міськради просять президента Зеленського вжити всіх заходів для звільнення з полону Івана Федорова, а до генпрокурора Венедіктової звертаються із закликом притягнути до кримінальної відповідальності Галину Данильченко — за скоєну нею держзраду.

«Мелітополь є і буде українським! Іване Федоров, тримайся! Ми з тобою!» — коментує заяву мелітопольських депутатів Кирило Тимошенко.

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