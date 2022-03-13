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Політика

«Ми переможемо. І це 100%», — Зеленський (відео)

16:09 13 березня 2022
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні розповів, що через гуманітарні коридори вдалося вивезти з місць боїв з російськими загарбниками у безпечне місце 125 тисяч людей.

«Україна не здається! Військові не здаються! Народ не здається! Бореться Україна вся героїчно! Вже майже 125 тисяч людей ми вивезли на безпечну теріторію гуманітарними коридорами. Сьогодні ключове завдання — Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона — у двох годинах від Маріуполя», — заявив він.

За словами президента, російські військові блокують доставку гуманітарної допомоги у Маріуполь. Зеленський вірить, що незважаючи на труднощі, Україна переможе у боротьбі з російським агресором.

«Ми переможемо. І це — 100%. Слава Україні!» — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», 12 березня Володимир Зеленський назвав боротьбу з російською агресією вітчизняною війною за незалежність.

Фото president.gov.ua

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