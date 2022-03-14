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Політика

З Бородянки та Кічеєва до Житомирської області евакуювали понад 600 людей — ОП

10:26 14 березня 2022
З Бородянки та Кічеєва до Житомирської області евакуювали понад 600 людей – ОП

Зі зруйнованих військами росії Бородянки та Кічеєва Київської області вдалося евакуювати понад 600 осіб, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Серед евакуйованих підопічні місцевих психоневрологічних закладів. Зараз людям надається допомога, пізніше визначатимуться маршрути подальшої евакуації», — уточнив Тимошенко.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко своєю чергою повідомив подробиці проведеної операції з евакуації мешканців Бородянки та Кічеєва.

За його даними, автобуси для евакуації виїхали з Києва ще в суботу, але через безперервні обстріли окупантів змушені були заночувати, не діставшись Бородянки.

У неділю водіям вдалося забрати людей, але запасів пального на зворотній шлях вже не вистачало.

«Завдяки їхньому героїзму та постійній координації дій між Київською та Житомирською обласними військовими адміністраціями у Радомишлі у Житомирській області колону з 26 автобусів вдалося заправити дизельним пальним», — розповів Бунечко.

Наразі евакуйованих розмістили у соціальних та медичних закладах Житомирської області.

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