На 14 березня заплановані десять коридорів евакуації — Офіс Президента
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про напрямки гуманітарних коридорів евакуації на 14 березня.
Так, сьогодні працюватимуть такі напрямки:
1. Бердянськ — Маріуполь (колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху)
2. Богданівка та Нова Богданівка — Бровари
3. Перемога — Бровари
4. Бобрик — Бровари
5. Гостомель — Білогородка
6. Немішаєве та Ворзель — Білогородка
7. Дмитрівка — Білогородка
8. Сєвєродонецьк — Слов’янськ
9. Попасна — Слов’янськ
10. Гірське — Слов’янськ.
Евакуація проводиться безкоштовно.108
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