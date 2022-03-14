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Політика

На 14 березня заплановані десять коридорів евакуації — Офіс Президента

11:08 14 березня 2022
На 14 березня заплановані десять коридорів евакуації – Офіс Президента

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про напрямки гуманітарних коридорів евакуації на 14 березня.

Так, сьогодні працюватимуть такі напрямки:

1. Бердянськ — Маріуполь (колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху)

2. Богданівка та Нова Богданівка — Бровари

3. Перемога — Бровари

4. Бобрик — Бровари

5. Гостомель — Білогородка

6. Немішаєве та Ворзель — Білогородка

7. Дмитрівка — Білогородка

8. Сєвєродонецьк — Слов’янськ

9. Попасна — Слов’янськ

10. Гірське — Слов’янськ.

Евакуація проводиться безкоштовно.

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