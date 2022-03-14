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Політика

На Закарпаття прибула гуманітарна допомога від «Ювентуса»

13:35 14 березня 2022
допомога Україні від Ювентуса

Італійський футбольний гранд «Ювентус» надіслав на Закарпаття гуманітарну допомогу. Про прибуття вантажу в клубних автобусах однієї з найтитулованіших футбольних команд світу у телеграм повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Отримали гуманітарний вантаж з Італії, який підготував для України ФК «Ювентус», — повідомив Микита.

У складі гуманітарної допомоги італійський клуб надіслав медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри та багато іншого.
У зворотному напрямку до Італії автобуси забрали українських дітей, евакуйованих із гарячих точок. У Європі діти зможуть проживати та навчатися за кошти міжнародних футбольних клубів.

«Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам і, звичайно, Українській Асоціації Футболу, яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу», — написав голова Закарпатської ОВА.

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